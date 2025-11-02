Produktdesigner-ersättning in United States på Mercury uppgår till $280K per year för IC4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $190K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercurys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
ÅR 1
16.67%
ÅR 2
16.67%
ÅR 3
16.67%
ÅR 4
16.67%
ÅR 5
16.67%
ÅR 6
På Mercury omfattas RSUs av ett 6-årigt intjänandeschema:
16.67% intjänas under 1st-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 2nd-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 3rd-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 4th-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 5th-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 6th-ÅR (16.67% årligen)
7 years post-termination exercise window.
Inkluderade titlarSkicka in ny titel