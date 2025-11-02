Affärsutveckling-ersättning in United States på Mercury uppgår till $150K per year för IC2. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercurys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
ÅR 1
16.67%
ÅR 2
16.67%
ÅR 3
16.67%
ÅR 4
16.67%
ÅR 5
16.67%
ÅR 6
På Mercury omfattas RSUs av ett 6-årigt intjänandeschema:
16.67% intjänas under 1st-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 2nd-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 3rd-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 4th-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 5th-ÅR (16.67% årligen)
16.67% intjänas under 6th-ÅR (16.67% årligen)
7 years post-termination exercise window.