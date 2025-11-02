Företagskatalog
Mercari
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Teknisk programchef

  • Alla Teknisk programchef löner

Mercari Teknisk programchef Löner

Teknisk programchef-ersättning in United States på Mercari uppgår till $113K per year för MG4. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$190K - $216K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$165K$190K$216K$241K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Teknisk programchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk programchef på Mercari in United States ligger på en årlig total ersättning på $240,917. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mercari för Teknisk programchef rollen in United States är $165,375.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Mercari

Relaterade företag

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Se alla företag ➜

Andra resurser