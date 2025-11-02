Teknisk programchef-ersättning in United States på Mercari uppgår till $113K per year för MG4. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)