Mercari Chef för mjukvaruutveckling Löner

Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in Japan på Mercari uppgår till ¥32.71M per year för MG6. Det yearliga medianersättningspaketet in Japan uppgår till ¥16.36M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus MG 5 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG6 ¥32.71M ¥22.86M ¥2.18M ¥7.66M MG7 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG8 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ --

+ ¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M Don't get lowballed

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( JPY ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få notifiering om nya löner Exportera dataVisa lediga jobb

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Intjänandeschema Huvudsaklig 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33.3 % intjänas under 1st - ÅR ( 8.32 % kvartalsvis )

33.3 % intjänas under 2nd - ÅR ( 8.32 % kvartalsvis )

33.3 % intjänas under 3rd - ÅR ( 8.32 % kvartalsvis )

Vad är intjänandeschema på Mercari ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruutveckling erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.