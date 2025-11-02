Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in Japan på Mercari uppgår till ¥32.71M per year för MG6. Det yearliga medianersättningspaketet in Japan uppgår till ¥16.36M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)