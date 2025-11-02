Mjukvaruingenjör-ersättning in Japan på Mercari varierar från ¥7.47M per year för MG1 till ¥14.2M per year för MG4. Det yearliga medianersättningspaketet in Japan uppgår till ¥12.22M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
