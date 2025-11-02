Företagskatalog
Mercari Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in Japan på Mercari uppgår till ¥16.22M per year för MG4. Det yearliga medianersättningspaketet in Japan uppgår till ¥16.44M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Mercari in Japan ligger på en årlig total ersättning på ¥20,975,921. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mercari för Produktchef rollen in Japan är ¥15,683,916.

