Företagskatalog
Mercari
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Personalavdelning

  • Alla Personalavdelning löner

Mercari Personalavdelning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Personalavdelning in India på Mercari varierar från ₹4.18M till ₹5.82M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹4.48M - ₹5.28M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.82M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 2 fler Personalavdelning inlämningars hos Mercari för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Personalavdelning erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalavdelning på Mercari in India ligger på en årlig total ersättning på ₹5,824,642. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mercari för Personalavdelning rollen in India är ₹4,181,794.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Mercari

Relaterade företag

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Se alla företag ➜

Andra resurser