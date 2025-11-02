Företagskatalog
Mercari
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Mercari Datavetare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Datavetare in Japan på Mercari varierar från ¥8.22M till ¥11.45M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Mercari in Japan ligger på en årlig total ersättning på ¥11,448,013. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mercari för Datavetare rollen in Japan är ¥8,219,087.

