Mercari Dataanalytiker Löner

Dataanalytiker-ersättning in Japan på Mercari uppgår till ¥8.74M per year för MG3. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercaris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Mercari in Japan ligger på en årlig total ersättning på ¥11,178,107. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mercari för Dataanalytiker rollen in Japan är ¥7,834,229.

