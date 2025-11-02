På Mercari omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
Vanliga frågor
Vad är den högsta Dataanalytiker lönen på Mercari in Japan?
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Mercari in Japan ligger på en årlig total ersättning på ¥11,178,107. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Hur mycket får Mercari Dataanalytiker anställda i lön in Japan?
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mercari för Dataanalytiker rollen in Japan är ¥7,834,229.