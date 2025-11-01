Företagskatalog
Melio Payments
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Israel på Melio Payments uppgår till ₪504K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Melio Paymentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Medianpaket
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪504K
Nivå
Tech Lead
Grundlön
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på Melio Payments?
Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Melio Payments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Melio Payments in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪605,771. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Melio Payments för Mjukvaruingenjör rollen in Israel är ₪502,444.

