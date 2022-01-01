Företagskatalog
Meijer
Meijer Löner

Meijers löneintervall sträcker sig från $100,500 i total kompensation per år för en Verksamhetsoperationer på den nedre änden till $180,900 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Meijer. Senast uppdaterad: 8/9/2025

$160K

Datavetare
Median $127K
Mjukvaruutvecklare
Median $106K
Verksamhetsoperationer
$101K

Dataanalytiker
$132K
Produktdesigner
$123K
Produktchef
$147K
Chef för mjukvaruutveckling
$173K
Lösningsarkitekt
$181K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Meijer är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $180,900. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Meijer är $129,169.

