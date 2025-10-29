Företagskatalog
Medallia
Medallia Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Spain på Medallia uppgår till €83.1K per year för Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Spain uppgår till €83.2K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Medallias totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Medallia?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Medallia in Spain ligger på en årlig total ersättning på €99,860. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Medallia för Mjukvaruingenjör rollen in Spain är €83,165.

