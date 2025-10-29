Företagskatalog
Medallia
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Kundservice

  • Alla Kundservice löner

Medallia Kundservice Löner

Medianersättningspaketet för Kundservice in United States på Medallia uppgår till $270K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Medallias totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
Medallia
Senior Director
San Francisco, CA
Totalt per år
$270K
Nivå
Senior Director
Grundlön
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$45K
År på företaget
10 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Kundservice erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundservice på Medallia in United States ligger på en årlig total ersättning på $277,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Medallia för Kundservice rollen in United States är $270,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Medallia

Relaterade företag

  • FICO
  • Qualtrics
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Mastek
  • Se alla företag ➜

Andra resurser