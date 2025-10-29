Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på McKinsey varierar från $131K per year för Junior Engineer till $293K per year för Principal Architect I. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $185K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för McKinseys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
