McKinsey
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

McKinsey Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på McKinsey varierar från $131K per year för Junior Engineer till $293K per year för Principal Architect I. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $185K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för McKinseys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Engineer
(Instegsnivå)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på McKinsey?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på McKinsey in United States ligger på en årlig total ersättning på $292,933. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på McKinsey för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $175,000.

