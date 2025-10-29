Företagskatalog
McKinsey
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

McKinsey Produktdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in United States på McKinsey uppgår till $203K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för McKinseys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
McKinsey
Associate Design Director
Chicago, IL
Totalt per år
$203K
Nivå
Associate Design Director
Grundlön
$203K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
10 År
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på McKinsey in United States ligger på en årlig total ersättning på $305,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på McKinsey för Produktdesigner rollen in United States är $192,000.

Andra resurser