Managementkonsult-ersättning in United States på McKinsey varierar från $121K per year för Business Analyst till $388K per year för Partner. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $245K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för McKinseys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
