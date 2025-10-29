Företagskatalog
McKinsey
Managementkonsult-ersättning in United States på McKinsey varierar från $121K per year för Business Analyst till $388K per year för Partner. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $245K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för McKinseys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Senaste löneinlämningar
Vilka är karriärnivåerna på McKinsey?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Managementkonsult på McKinsey in United States ligger på en årlig total ersättning på $451,254. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på McKinsey för Managementkonsult rollen in United States är $247,500.

