Datavetare-ersättning in United States på McKinsey varierar från $152K per year för Data Scientist till $248K per year för Principal. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $170K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för McKinseys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
