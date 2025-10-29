Affärsanalytiker-ersättning in United States på McKinsey varierar från $124K per year för Business Analyst till $250K per year för Engagement Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $134K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för McKinseys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
