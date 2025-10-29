Företagskatalog
MBition
MBition Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Germany på MBition uppgår till €82.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för MBitions totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
MBition
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€82.3K
Nivå
Senior
Grundlön
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.7K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på MBition?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på MBition in Germany ligger på en årlig total ersättning på €94,368. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på MBition för Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €84,052.

