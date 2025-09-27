Företagskatalog
Mavenir
Mavenir Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Mavenir uppgår till ₹1.87M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mavenirs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
Mavenir
Senior Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Totalt per år
₹1.87M
Nivå
L3
Grundlön
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Mavenir?

₹13.95M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Mavenir in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,413,850. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mavenir för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,866,043.

Andra resurser