Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United Kingdom på Maven Securities uppgår till £152K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Maven Securitiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
Maven Securities
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£152K
Nivå
L2
Grundlön
£106K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£45.5K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Maven Securities?

£121K

Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Bidra

Vanliga frågor

Najveći paket kompenzacije za Mjukvaruingenjör poziciju u Maven Securities in United Kingdom iznosi £223,852 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Maven Securities za Mjukvaruingenjör poziciju in United Kingdom je £153,869.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Maven Securities

