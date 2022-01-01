Företagskatalog
Marsh & McLennan Companies Löner

Marsh & McLennan Companiess löner varierar från $20,586 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $276,375 för en Marknadsföring i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Marsh & McLennan Companies. Senast uppdaterad: 10/20/2025

Datavetare
Median $245K
Mjukvaruingenjör
Median $89K
Revisor
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Aktuarie
$117K
Affärsanalytiker
Median $65K
Dataanalytiker
$60.6K
Finansanalytiker
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Managementkonsult
$30.7K
Marknadsföring
$276K
Marknadsföringsoperationer
$95.8K
Partnerchef
$221K
Produktchef
$102K
Projektledare
$81.2K
Försäljning
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Teknisk programchef
$203K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Marsh & McLennan Companies är Marknadsföring at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $276,375. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Marsh & McLennan Companies är $89,000.

Andra resurser