Mantle Löner

Mantles löner varierar från $150,750 i total ersättning per år för en Styringenjör i den lägre delen till $245,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Mantle . Senast uppdaterad: 9/15/2025