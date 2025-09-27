Företagskatalog
ManTech
ManTech Lösningsarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in United States på ManTech uppgår till $143K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ManTechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
ManTech
Pega Developer
Ashburn, VA
Totalt per år
$143K
Nivå
Senior Application Developer
Grundlön
$143K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på ManTech?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Lösningsarkitekt at ManTech in United States sits at a yearly total compensation of $210,080. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ManTech for the Lösningsarkitekt role in United States is $142,800.

