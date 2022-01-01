Företagskatalog
ManTech
Jobbar du här? Hävda ditt företag

ManTech Löner

ManTechs löner varierar från $61,690 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $216,240 för en Programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ManTech. Senast uppdaterad: 9/15/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $120K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Affärsanalytiker
Median $125K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Lösningsarkitekt
Median $143K
Datavetare
Median $148K
Teknisk programchef
Median $144K
Informationsteknolog (IT)
$181K
Produktdesigner
$79.6K
Programchef
$216K
Projektledare
$196K
Rekryterare
$61.7K
Chef för mjukvaruingenjörer
$145K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ManTech är Programchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $216,240. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ManTech är $143,400.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för ManTech

Relaterade företag

  • HPE
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Gartner
  • Se alla företag ➜

Andra resurser