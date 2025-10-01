Företagskatalog
MANGO
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Barcelona Area

MANGO Mjukvaruingenjör Löner i Greater Barcelona Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Barcelona Area på MANGO uppgår till €30.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för MANGOs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
MANGO
Backend Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Totalt per år
€30.5K
Nivå
-
Grundlön
€30.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på MANGO?

€142K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at MANGO in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €49,620. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MANGO for the Mjukvaruingenjör role in Greater Barcelona Area is €30,478.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för MANGO

Relaterade företag

  • Apple
  • Lyft
  • Amazon
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Se alla företag ➜

Andra resurser