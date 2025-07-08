Malga Löner

Malgas löner varierar från $35,668 i total ersättning per år för en Affärsutveckling i den lägre delen till $68,075 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Malga . Senast uppdaterad: 11/23/2025