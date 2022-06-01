Majesco Löner

Majescos löner varierar från $13,928 i total ersättning per år för en Teknisk skribent i den lägre delen till $246,960 för en Teknisk programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Majesco . Senast uppdaterad: 11/22/2025