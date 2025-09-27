Företagskatalog
Mailchimp
Mailchimp Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Mailchimp varierar från $149K per year för Engineer II till $291K per year för Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $218K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mailchimps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineer I
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Mailchimp omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Mjukvaruingenjör role in United States is $200,000.

Andra resurser