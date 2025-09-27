Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Mailchimp varierar från $149K per year för Engineer II till $291K per year för Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $218K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mailchimps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Mailchimp omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
