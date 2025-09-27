Företagskatalog
Mailchimp
Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in United States på Mailchimp varierar från $49.8K till $69.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mailchimps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$54K - $65.4K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$49.8K$54K$65.4K$69.6K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Mailchimp omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Mailchimp in United States ligger på en årlig total ersättning på $69,600. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mailchimp för Försäljning rollen in United States är $49,800.

Andra resurser