Produktchef-ersättning in United States på Mailchimp varierar från $180K per year för Product Manager II till $206K per year för Senior Product Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $199K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mailchimps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Mailchimp omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)