Mailchimp
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Mailchimp Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in United States på Mailchimp uppgår till $171K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mailchimps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Totalt per år
$171K
Nivå
Data Scientist II
Grundlön
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Bonus
$10K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Mailchimp?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Mailchimp omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Mailchimp in United States ligger på en årlig total ersättning på $206,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mailchimp för Datavetare rollen in United States är $157,500.

Andra resurser