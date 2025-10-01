Företagskatalog
Magna International
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Canada

Magna International Mjukvaruingenjör Löner i Canada

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Magna International uppgår till CA$124K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Magna Internationals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Totalt per år
CA$124K
Nivå
L1
Grundlön
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.4K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Magna International?

CA$226K

Få Betalt, Inte Lurad

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Magna International in Canada sits at a yearly total compensation of CA$144,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Mjukvaruingenjör role in Canada is CA$110,416.

Andra resurser