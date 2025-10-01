Företagskatalog
Magna International
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Ann Arbor, MI Area

Magna International Mjukvaruingenjör Löner i Ann Arbor, MI Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Ann Arbor, MI Area på Magna International uppgår till $135K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Magna Internationals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
Totalt per år
$135K
Nivå
L3
Grundlön
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
16 År
Vilka är karriärnivåerna på Magna International?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Magna International in Ann Arbor, MI Area ligger på en årlig total ersättning på $159,920. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Magna International för Mjukvaruingenjör rollen in Ann Arbor, MI Area är $130,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Magna International

Relaterade företag

  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Se alla företag ➜

Andra resurser