Mjukvaruingenjör-ersättning in Miami-Ft. Lauderdale Area på Magic Leap varierar från $139K per year för Entry Software Engineer till $188K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Miami-Ft. Lauderdale Area uppgår till $149K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Magic Leaps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Magic Leap omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel