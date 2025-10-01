Företagskatalog
Magic Leap
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Zurich Area

Magic Leap Mjukvaruingenjör Löner i Greater Zurich Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Zurich Area på Magic Leap varierar från CHF 172K per year för Senior Software Engineer till CHF 209K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Zurich Area uppgår till CHF 213K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Magic Leaps totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Entry Software Engineer
(Instegsnivå)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Visa 3 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

CHF 134K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Magic Leap omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Virtual Reality Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Magic Leap in Greater Zurich AreaMjukvaruingenjör职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CHF 235,332。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Magic Leap in Greater Zurich AreaMjukvaruingenjör职位的年度总薪酬中位数为CHF 180,361。

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Magic Leap

Relaterade företag

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Se alla företag ➜

Andra resurser