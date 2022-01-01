Företagskatalog
Magic Leap
Magic Leap Löner

Magic Leaps löner varierar från $90,554 i total ersättning per år för en Hårdvaruingenjör i den lägre delen till $324,719 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Magic Leap. Senast uppdaterad: 10/9/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Virtual Reality Mjukvaruingenjör

Maskiningenjör
Median $113K
Marknadsföring
Median $151K

Affärsanalytiker
$167K
Datavetare
Median $150K
Elektroingenjör
$204K
Hårdvaruingenjör
$90.6K
Personalresurser
$199K
Juridik
$189K
Optisk ingenjör
$155K
Produktdesigner
$92.3K
Produktchef
$216K
Programchef
$174K
Rekryterare
$176K
Chef för mjukvaruingenjörer
$322K
Teknisk programchef
$259K
UX-forskare
$119K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Magic Leap omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Magic Leap är Mjukvaruingenjör at the Principal Software Engineer level med en årlig total ersättning på $324,719. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Magic Leap är $169,699.

