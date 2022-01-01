Magic Leap Löner

Magic Leaps löner varierar från $90,554 i total ersättning per år för en Hårdvaruingenjör i den lägre delen till $324,719 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Magic Leap . Senast uppdaterad: 10/9/2025