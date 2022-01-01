Företagskatalog
M1 Finance
Jobbar du här? Hävda ditt företag

M1 Finance Löner

M1 Finances löner varierar från $50,250 i total ersättning per år för en Marknadsföringsoperationer i den lägre delen till $175,875 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på M1 Finance. Senast uppdaterad: 10/9/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $165K
Kundservice
$62.7K
Marknadsföring
$127K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marknadsföringsoperationer
$50.3K
Produktdesigner
$119K
Produktchef
$169K
Chef för mjukvaruingenjörer
$176K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På M1 Finance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Самая высокооплачиваемая позиция в M1 Finance — Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $175,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в M1 Finance составляет $126,630.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för M1 Finance

Relaterade företag

  • Cox Automotive
  • Kraken
  • Amount
  • Tala
  • Cyndx
  • Se alla företag ➜

Andra resurser