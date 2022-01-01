M1 Finance Löner

M1 Finances löner varierar från $50,250 i total ersättning per år för en Marknadsföringsoperationer i den lägre delen till $175,875 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på M1 Finance. Senast uppdaterad: 10/9/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På M1 Finance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.