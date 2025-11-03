Företagskatalog
Luxury Escapes
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Luxury Escapes Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Australia på Luxury Escapes uppgår till A$114K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxury Escapess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Totalt per år
A$114K
Nivå
Mid
Grundlön
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Luxury Escapes?
Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Luxury Escapes in Australia ligger på en årlig total ersättning på A$201,567. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Luxury Escapes för Mjukvaruingenjör rollen in Australia är A$126,385.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Luxury Escapes

Relaterade företag

  • Airbnb
  • SoFi
  • Square
  • Netflix
  • Dropbox
  • Se alla företag ➜

Andra resurser