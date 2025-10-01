Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Luxoft varierar från $92.5K per year för L1 till $107K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $120K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inkluderade titlarSkicka in ny titel