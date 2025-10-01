Luxoft Mjukvaruingenjör Löner i Ukraine

Mjukvaruingenjör-ersättning in Ukraine på Luxoft varierar från UAH 1.42M per year för L2 till UAH 3.18M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Ukraine uppgår till UAH 1.78M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Instegsnivå ) UAH -- UAH -- UAH -- UAH -- L2 Regular Software Engineer UAH 1.42M UAH 1.41M UAH 0 UAH 5.9K L3 Senior Software Engineer UAH 2.19M UAH 2.19M UAH 0 UAH 0 L4 Lead Software Engineer UAH 3.13M UAH 3.13M UAH 0 UAH 0 Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Bidra

