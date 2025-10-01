Mjukvaruingenjör-ersättning in Ukraine på Luxoft varierar från UAH 1.42M per year för L2 till UAH 3.18M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Ukraine uppgår till UAH 1.78M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
