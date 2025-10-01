Luxoft Mjukvaruingenjör Löner i Sofia City Province

Mjukvaruingenjör-ersättning in Sofia City Province på Luxoft varierar från BGN 105K per year för L3 till BGN 114K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Sofia City Province uppgår till BGN 101K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Instegsnivå ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 Regular Software Engineer BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L3 Senior Software Engineer BGN 105K BGN 105K BGN 0 BGN 0 L4 Lead Software Engineer BGN 114K BGN 114K BGN 0 BGN 0 Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

