Mjukvaruingenjör-ersättning in Serbia på Luxoft varierar från $46.8K per year för L2 till $48.1K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Serbia uppgår till $57K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
