Luxoft Mjukvaruingenjör Löner i Romania

Mjukvaruingenjör-ersättning in Romania på Luxoft varierar från RON 93.2K per year för L1 till RON 249K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Romania uppgår till RON 142K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Instegsnivå ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.5 L4 Lead Software Engineer RON 249K RON 249K RON 0 RON 0 Visa 3 Fler nivåer

