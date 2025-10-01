Mjukvaruingenjör-ersättning in Munich Metro Region på Luxoft varierar från €56.5K per year för L2 till €68.5K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Munich Metro Region uppgår till €69.9K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
