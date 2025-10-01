Mjukvaruingenjör-ersättning in Mexico på Luxoft varierar från MX$30.1K per year för L1 till MX$62K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Mexico uppgår till MX$53.9K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
