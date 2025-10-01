Luxoft Mjukvaruingenjör Löner i Krakow Metropolitan Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Krakow Metropolitan Area på Luxoft varierar från PLN 167K per year för L2 till PLN 251K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Krakow Metropolitan Area uppgår till PLN 222K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Instegsnivå ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 167K PLN 167K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 241K PLN 241K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 251K PLN 251K PLN 0 PLN 0 Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

