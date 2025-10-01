Mjukvaruingenjör-ersättning in Krakow Metropolitan Area på Luxoft varierar från PLN 167K per year för L2 till PLN 251K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Krakow Metropolitan Area uppgår till PLN 222K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
