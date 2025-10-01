Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Luxoft varierar från ₹1.36M per year för L2 till ₹2.63M per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.25M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L3
₹2.63M
₹2.63M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
