Mjukvaruingenjör-ersättning in Germany på Luxoft varierar från €64.3K per year för L2 till €86.5K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Germany uppgår till €75.1K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
