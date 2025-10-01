Luxoft Mjukvaruingenjör Löner i Germany

Mjukvaruingenjör-ersättning in Germany på Luxoft varierar från €64.3K per year för L2 till €86.5K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Germany uppgår till €75.1K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Instegsnivå ) € -- € -- € -- € -- L2 Regular Software Engineer €64.3K €64.3K €0 €0 L3 Senior Software Engineer €71.4K €71.4K €0 €0 L4 Lead Software Engineer €86.5K €86.5K €0 €0 Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

