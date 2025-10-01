Mjukvaruingenjör-ersättning in Egypt på Luxoft uppgår till EGP 25K per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in Egypt uppgår till EGP 25K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Luxofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
